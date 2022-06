Welk soort interieur is geschikt voor kinderen?

In het verlengde van de eerder beschreven te creëren gezelligheid is het van belang plekken in te richten waar geknuffeld kan worden. Met knuffelen worden de familiebanden sterker dan met wat dan ook. De plekken waar je met je kind kan knuffelen zijn natuurlijk eindeloos, maar denk aan de bank, een plek in de kinderkamer. Of je kan een hangmat ophangen waar je met het hele gezin in kan. Ook de tuin of het dakterras zijn uitermate geschikt om te knuffelen. Lekker samen in de zon zitten of ernaar kijken hoe deze ondergaat. Kortom, er kan niet genoeg geknuffeld worden dus richt daar zeker één of meerdere plekken voor in.