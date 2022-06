Stadswoning met spectaculaire uitbreiding

Door het dakraam kijken we hier tot slot vanuit de keuken naar de bovenverdieping. Pas nu zie je hoe uniek en bijzonder de zonwering voor het badkamerraam is. Het lijkt wel een omgekeerde trap of en soort bruggetje. Naar wens kan de constructie meer of minder geopend worden. Deze zonwering is zeker een idee om goed te onthouden!

We hebben het al even gehad over de creativiteit van de uitbreidingen van oude woningen in en rond Londen. Een andere unieke uitbreiding zie je hier.