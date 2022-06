Momenteel is het dé periode om je zomervakantie te boeken. Er is weer volop aanbod en je profiteert nu vaak nog van mooie vroegboekkortingen. Een vakantie betekent veelal dat je langere tijd van huis bent. Met een beetje mazzel ga je een week of drie weg, maar uiteraard zou het ook kunnen dat je een echt lange reis gaat maken. Dan kan het zelfs zo zijn dat je meerdere maanden van huis bent. Dit betekent ook dat je huis al die tijd leeg staat. Je kunt natuurlijk tijdelijk iemand anders in je huis laten wonen, maar dat wordt meestal pas interessant als je een minimaal een half jaar weg bent. Op zich is het helemaal niet erg als je huis een tijdje onbewoond is, mits je de juiste voorbereidingen treft.

In dit Ideabook geven we je daarom 7 essentiële tips om je huis voor te bereiden op een langere afwezigheid. Met deze tips zorg je ervoor dat je huis er toch bewoond uitziet, maar ook dat je na je vakantie in een schoon en opgeruimd huis thuiskomt. We nemen ook tips door met betrekking tot de elektronische apparatuur in huis en het uitruimen van je koelkast. Lees snel verder en zorg er dit jaar voor dat ook je huis klaar is voor jouw vakantie!