Een droomappartement om verliefd op te worden!

We lopen via de gang richting de badkamer. Ook in deze gang is het reeds bekende kleurenschema gebruikt, waardoor je echt een bijzondere eenheid in de woning ervaart. We komen aan bij de badkamer en daar worden we verrast door de luxe inrichting en de transparantie van de ruimte. De look van de badkamer is ietwat warmer dan die we zojuist in de rest van het huis zagen. Zo creëer je een mooie variatie in het kleurenpalet van je woning. Toch keert ook in deze badkamer de minimalistische ontwerptaal terug. Genieten en ontspannen zijn hier gegarandeerd.