Minimalistische familiewoning met een prachtige wellness

Welkom in het ruime interieur van het huis. We vinden hier de keuken, eet- en woonkamer. Deze lopen in één vloeiende beweging in elkaar over. Dat laatste is echt iets van deze tijd, waarin zoveel hokjes en vaste indelingen lijken te verwateren. Veel in onze cultuur is een stuk plooibaarder dan vroeger. Denk maar eens aan de muziekstijlen en de kunsten, alles beïnvloed elkaar en gaat een alliantie aan. Daaruit ontstaan weer nieuwe ideeën en stijlen. Deze vloeibaarheid treffen we ook aan in dit interieur, dat opstijgt naar het hoge plafond. De kamer is gevuld met licht. En wat te denken van de witten muren? Helderheid is hier een sleutelwoord!

De keuken heeft een elegante inrichting waarin het antraciet (keukenblad, vloer) een belangrijke plaats inneemt. In de mooie eetkamer vinden we een grote houtentafel, hier omheen zijn gekleurde stoelen geplaatst, zo creëer je een hoge dosis persoonlijkheid in je interieur! Echt een hedendaags woonidee! De eetzaal en de woonkamer zijn met elkaar verbonden, waardoor je echt een mooie eenheid in de woon ervaart. En wat te denken van de mooie vide en de dakramen, zo ademt het interieur een sfeer van licht en ruimtelijkheid.