Ouders opgelet: een veilig huis voor je kind – tips voor elke kamer

In de tuin zijn er ook een aantal dingen waaraan je moet denken. Bijvoorbeeld een schutting waar je niet op kan klimmen en waar geen scherpe randen of punten aan zitten. Verder moet je natuurlijk uitkijken met water. Zet altijd een hek om je vijver of zwembad en zorg dat je je kind goed kan zien als het bij het water speelt. Tuinmeubels kun je net zo beveiligen als je meubels binnen en als je een schommel of ander speelgoed plaatst, neem dan ook de nodige maatregelen. Denk aan een zachte ondergrond die een eventuele val dempt en kwalitatief goed speelgoed. Verlichting in de tuin is ook niet onbelangrijk. Als je niet ziet waar je loopt, gebeuren er sneller ongelukken. En als laatste moet je goed nadenken over welke planten je in je tuin laat groeien. Aangezien kinderen graag dingen in hun mond stoppen, kan je beter geen giftige planten in je tuin hebben. In dit Ideabook lees je meer over veiligheid in je tuin.