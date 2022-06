In 9 eenvoudige stappen naar het tuinhuis van je dromen!

Denk goed na over de plaats waar het tuinhuis moet komen te staan. De grond waar je gaat bouwen moet in ieder geval egaal zijn. Zo begin je gelijk waterpas en is het straks veel eenvoudiger om te bouwen. Ook belangrijk is de aanwezigheid van elektriciteit en water? Als je straks koffie wilt zetten in het huis of een keuken wilt plaatsen zijn dit belangrijke elementen. Op welke plek in de tuin schijnt de zon? Het is fijn als je tuinhuis staat op een plek waar niet te veel schaduw is. En tenslotte een heel belangrijke tip! Zoek uit of je een bouwvergunning nodigt hebt voor het bouwen. Zo zijn er voorschriften voor de hoogte van een tuinhuis en de afstand tot de erfgrens met de buren. Wat de regels precies zijn verschilt per gemeente.