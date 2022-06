Een droom van glas- een prachtige moderne woning

We treffen hier de mooie zithoek. Vooral de buitenissige stoelen trekken de aandacht, wat een bijzonder ontwerp! Een eenvoudige verschijning is de witte koffietafel, die daarbij erg praktisch is. Een color boost mag in de ruimte niet ontbreken, deze wordt verzorgd door de grote bloempotten. Dit is een briljante toevoeging aan de ruimte. Ook hier weer is het uitzicht fabuleus. En wat te denken van de lichtval en de ruimtelijkheid. We voelen ons direct thuis in deze transparante ruimte waarin binnen en buiten in elkaar overlopen.

