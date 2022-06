Fantastisch moderne woning in een historisch pand

Een oude woning naar een nieuwe omtoveren is beslist geen sinecure. Daarvoor is kennis, kunde en doorzettingsvermogen nodig. Vandaag gaan we je een renovatieproject laten zien waarbij dit alles dik in orde was. Het was een behoorlijke klus, maar er zijn mooie resultaten behaald. Hieronder ga je zelf ervaren hoe mooi deze zijn. Het zien van een dergelijk project kan ook inspiratie bieden voor je eigen renovatieproject of interieurontwerp. Dat is precies de reden waarom we je dit alles laten zien. Kijk gewoon even met ons mee en doe je eigen ideeën op! Vind je inspiratie!