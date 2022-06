15 dingen die een slimme huiseigenaar minstens een keer per jaar naloopt

Het bezit van een woning kan tegelijkertijd een vloek en zegen zijn! Je woont helemaal naar je zin en je geniet er dagelijks van maar het is ook veel werk om alles zo mooi te houden. Om ervoor te zorgen dat je huis altijd goed onderhouden is hebben we een checklist gemaakt. Doe jij al deze 15 dingen minstens een keer per jaar dan houd je je huis tip top in orde.