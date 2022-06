Gave tegels voor in de badkamer

Renovaties in de badkamers zijn zonder twijfel een van de klussen die je de meeste hoofdpijn kunnen bezorgen. Aan de ene kant houd je rekening met het speciale karakter van deze kamer, met name op het gebied van de luchtvochtigheid. Daarbij is het ook een kamer die meestal kleiner is dan de rest en toch ruim moet aanvoelen. Het is een kunst om van een badkamer echt een droombadkamer te maken. Esthetiek en een praktische inrichting zijn twee belangen die nog wel eens willen botsen. Het is misschien een klus om het allemaal goed te krijgen, maar het is zeker niet onmogelijk. Bij homify houden we van dit soort klussen, want het maakt ons enthousiast om je te inspireren met gave ideeën zodat je projecten zeker gaan lukken! In dit artikel laten we je voorbeelden van betegelde badkamers zien, maar ook badkamermuren zonder tegels. Zo kun je de badkamer van je dromen realiseren. Kijk met ons mee naar de voorbeelden en laat je inspireren!