Een frisse tint geel fleurt je interieur weer op

Dit fleurige kleurige interieur lijkt zo uit een impressionistisch schilderij geslopen. Een mooie eigenschap van deze foto is de mooie lichtval. In deze zee van kleuren vinden we de bekende gestalte van de ladder, maar deze heeft hier een onorthodoxe functie. Sinds eeuwen was het een hulpstuk bij het wonen en werken, hoger gelegen ruimten en oppervlakten zijn bereikbaar door deze handige hulp. Tegenwoordig is deze oude vertrouwde hulp in de huishouding bezig met een carrièreswitch, want we komen hem (of haar) steeds vaker tegen als decoratief object, waarmee een mooie industriële, of in dit geval landelijke sfeer gecreëerd kan worden. Het stralende geel weerkaatst het zonlicht en zorgt voor een color boost in deze setting!

We hebben kunnen genieten van de levendigheid van het geel! We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

