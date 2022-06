Een appartement met een bijzondere klassieke uitstraling

De stijlvolle badkamer staat ook bol van de accessoires. Maar zodra je eenmaal onder de grote stortdouche stapt dan vallen alle zorgen van je schouders en kun je hier ultiem ontspannen. En let zeker ook even op het zeeppompje op de wastafel: is Delfts blauw hier de inspiratiebron geweest?

Een klein appartement klassiek inrichten is en blijft een zeer opvallende keuze. Is dit een geslaagd project of zou jij het toch anders gedaan hebben? We zijn erg benieuwd naar je mening, dus voel je zeker vrij om een reactie achter te laten. Wil je nog meer zien van een vergelijkbaar appartement in deze stijl? Bekijk dan ook dit project.