Schitterend appartement met een Aziatisch randje

Een schitterende lichte woonkamer, eigenlijk precies zoals je het verwacht bij een appartement in Mediteraanse sferen! Vooral het authentieke element van de houten balken tegen het plafond trekt de aandacht. Het interieur is vrij eenvoudig, maar sommige meubels stralen een zekere allure uit. En het stoeltje rechts in de hoek is een heel fraai kunstzinnig meubelstuk! Maar het is toch vooral de andere kant van de ruimte die de aandacht trekt. Tijd dus om de woonkamer de rug toe te keren en richting de keuken te gaan kijken.