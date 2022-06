Geniale muurdesigns voor een unieke look

Een oude muur bloot leggen in huis is altijd een interessante belevenis, zeker als het huis oud is en de oude vaak lelijke moderne lagen (jaren ’70 of ’80) eraf gehaald worden. In dit interieur zie je een speciale plek weggelegd voor de geschiedenis van de woning. Het effect dat deze bakstenen muur in de woning heeft is gewoon geniaal te noemen. Een stenen muur is echt een prachtige manier om je woonkamer of keuken te decoreren. Een expert kijk graag met je mee naar de mogelijkheden voor je nieuwe interieur.