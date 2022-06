Een kleurrijk modern appartement

De keuken, eetkamer en woonkamer zijn hier in één ruimte ondergebracht en hebben toch allemaal hun eigen plekje gekregen. Vooral de kast tussen de woonkamer en de keuken zorgt voor een mooie afscheiding. En door het aanrecht over te laten lopen in de eettafel wordt ook deze overgang op een prachtige manier opgelost. Je hebt hier twee kamers in één! Maar ook de compacte keuken heeft een grootse uitstraling gekregen. Waar het blauw in de woonkamer duidelijk aanwezig is, is geel hier de leidende kleur. Maar wel op zo’n subtiele manier dat het bijna niet opvalt.