Tips om een warme slaapkamer af te koelen

Je denkt dat het raam openzetten helpt, maar doe dat niet. Gedurende de dag is het ook slim om kost wat kost te vermijden dat je in de slaapkamer komt. Zonnewerking en gordijnen zorgen ervoor dat je kamer donker blijft. Het zonlicht kan dan niet naar binnen schijnen. Zonlicht staat gelijk aan warmte en die wil je nu juist niet binnen hebben. Als de zon weg is kunnen de gordijnen even open en kan er genoten worden van de koelte van de avond. Vergeet niet dat de warmte nog in de stenen en dakpannen van je huis zit, deze straalt nog even door. Een ventilator is dan nog steeds een goede optie. Vooral op een zolderkamer. Een warme kamer laten afkoelen is geen rocket science, maar je moet wel denken aan de basic tips.