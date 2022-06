Muis in huis! Hoe stop ik ze? Gewoon met 12 praktische tips!

Net zoals voor ons mensen is de keuken een fijne en lekkere plek voor de muizen (we beginnen ons al bijna aan ze te hechten, ware het niet dat muizen mensen toch ook ziek kunnen maken). Zorg ervoor dat het voedsel van jezelf en dat van je hond of kat netjes opgeborgen is. Karton kunnen muizen heel gemakkelijk doorknagen waardoor het niet ondenkbaar is dat je voorraad- of keukenkast vol met losse suiker ligt, want dat stroomt er namelijk gewoon uit. Stop suiker in een stevige bak.