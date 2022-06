Verwijder kalk en schimmel uit de douche – 12 tips

Het is niet de leukste klus, maar hij is helaas wel hard nodig. Als we er niet op tijd bij zijn kan het zelfs gevaarlijk worden. We hebben het natuurlijk over het schoonmaken van de douche. In dit ideabook vertellen we je hoe je kalk en schimmels uit de douche moet verwijderen. Een van de meest lastige plekken om kalk te en schimmel te verwijderen zijn toch wel de badkamertegels, in het bijzonder de voegen. Geen nood, geen stress, want in dit artikel komen handige tips voorbij waarmee je schimmel kunt verwijderen en voegen van de badkamer kunt schoonmaken. Kijk even met ons mee!