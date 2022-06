7 redenen om ook in de winter van je tuin te genieten

Veel mensen associëren het hebben van een tuin met mooi weer. Dan kun je er immers optimaal van genieten. Wat is er fijner dan op een warme zomerdag met vrienden en familie buiten te zitten en te genieten van een barbecue? Of op een zwoele zomeravond met een hapje en een drankje te genieten van een goed boek? De lente is de periode waarin we onze tuin na een koude winter weer op orde brengen. In de herfst zorgen we er juist voor dat onze tuin klaar is voor de winter en er in de periode daarna nog enigszins goed uitziet. Maar wat kun je in de winter dan met je tuin doen? Je gaat niet buiten zitten als het slechts een paar graden boven nul is. Hoe kun je in de winter dan toch van je tuin genieten? En moet je ’s winters nog dingen doen om je tuin te onderhouden?

In dit Ideabook geven we je zeven redenen waarom je ook in de winter van je tuin kunt genieten. Daarnaast geven we ook nog een paar tips voor het onderhouden van je tuin. Als je het onderhoud van je tuin het hele jaar door goed bijhoudt, dan is en blijft het namelijk een makkelijk en snel klusje. Zo kun je het hele jaar door van je tuin blijven genieten!