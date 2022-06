7 leuke tuinklussen voor de maand februari!

In de zomer hebben vogels aan voedsel geen gebrek. In de winter daarentegen is het voor vogels veel moeilijker om insecten, bessen en zaden te vinden. Zeker als het vriest of als er sneeuw ligt. Hang vetbollen, pinda’s of ander vogelvoer in je tuin. Binnen mum van tijd zullen tuinvogels als mussen, koolmezen, roodborstjes en merels je tuin gevonden hebben. En wat is er leuker dan vanuit je raam vogels in de tuin te zien scharrelen? Naast het vogelvoer in de winkel is er veel meer waarmee je vogels een plezier doet. Denk aan klokhuizen van appels en peren, stukken overrijpe banaan. Resten brood of muesli van het tafellaken vinden ze ook lekker. Die bevatten wel zout, dus geef geen grote hoeveelheden, want dat is niet goed voor de vogels. Zorg ook voor een plek waar de vogels kunnen schuilen als het sneeuwt, hard waait of regent. Klimop of heesters zijn goede verstopplekken maar je kunt ook een aantal vogelhuisjes in je tuin hangen.