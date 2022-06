6 tips voor een mooie tuin met zo min mogelijk werk

Goed nieuws. Spitten is uit. Het beeld van een tuinman of vrouw spittend en zwoegend in de aarde is niet meer van deze tijd. Het is namelijk heel slecht voor de grond in je tuin. Al het leven in de aarde bevindt zich namelijk in de bovenlaag. Spit je deze laag diep de grond in dan begraaf je grote hoeveelheden levend organismen. Ook stel je organismen die dieper in de grond leven bloot aan te grote hoeveelheden zuurstof. Elke keer dat we spitten, doden we dus veel goede elementen en moet de bodem zich telkens opnieuw herstellen. En wat ook een groot nadeel is van spitten: het onkruid gaat weelderiger groeien. Ons advies is om spitten achterwege. Is ook veel beter voor je rug! Het omwoelen van de aarde heet niet voor niets spit(ten)