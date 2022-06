Je huis inrichten met weinig budget: 12 gouden tips!

Wat is je thuis nog meer dan een verzameling van herinneringen uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst? In huis vinden we zoveel objecten waar we een speciale band mee hebben! Deze wand noemen we de wand van de herinneringen. Het had overigens ook de muur van de rariteiten kunnen heten, want overal waar je kijkt zie je bijzonder design, memorabilia en aparte kunstwerken. Zo krijgt je woon- of studeerkamer een leuke eclectische look, waarbij alles mag als het maar op een of andere manier in het geheel past. Een expert kijkt graag met je mee naar de interessantste ideeën voor je kamer. Als jij je huis wilt decoreren met weinig geld is een rommelmarkt of brocante een goede vind plaats voor sfeervol design.