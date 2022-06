12 moderne keukens met marmeren en granieten aanrecht

In de keuken ben je aan het creëren, daarnaast is het vaak een ruimte vol vitaliteit en sociaal verkeer. Want hoeveel mensen komen hier niet graag om te relaxen of even te kletsen met het gezin. Soms vertaalt deze levendigheid zich in het ontwerp: dat zien we hier bijvoorbeeld aan de rode tinten. Natuurlijk is het aanrecht of het keukeneiland een belangrijk centrum in de keuken. En in dit geval is het gemaakt van graniet; een zwaar materiaal dat vrijwel onverwoestbaar is.