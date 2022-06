Een zeer stijlvolle woning

De badkamer van dit huis is een heuse spa. En hier is ook met het klimmen van de jaren letterlijk rekening gehouden! Door middel van een opstapje kan men hier eenvoudig in het schitterende bad stappen. Een ruime dubbele inloopdouche is aanwezig en nog fijner is het natuurlijk om heerlijk te kunnen ontspannen in de sauna. Oud worden is hier bijna niet mogelijk, na een paar uurtjes in deze badkamer voelt iedereen zich herboren!