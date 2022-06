Zo integreer je water in je tuin

Een zwemvijver is in feite een zwembad met een natuurlijke uitstraling. Dus geen strak gemetseld bad en azuurblauw water, maar in feite een grote vijver waar je in kan zwemmen. Het voordeel van een zwemvijver ten opzichte van een zwembad is dat deze veel beter opgaat in zijn omgeving en daarom onderdeel is van de tuin. Een zwembad springt er toch vaak behoorlijk uit. Het is natuurlijk maar net wat je wil. Een zwembad is een bekende vorm van zwemmen, een zwemvijver is wellicht wat ongebruikelijker. Maar het maakt de ervaring wel des te bijzonderder. In dit Ideabook lees je meer over de bijzondere zwemvijver op deze foto.