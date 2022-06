Stijlvol inrichten met een beperkt budget

Less is more is in veel interieurs een aanrader. Maar als je je huis wil inrichten met een beperkt budget is het helemaal een uitkomst. Als je kiest voor een beperkt aantal basisstukken hou je het overzichtelijk, zowel in de ruimte zelf als in je portemonnee. Uiteraard zijn er een aantal dingen die niet mogen ontbreken, zoals het bed, een eettafel en stoelen. Maar kijk eens of je functies van bepaalde meubels kunt combineren. Dat scheelt weer ruimte en een investering.