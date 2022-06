Bakstenen designwoning met een unieke look

We treffen dit coole project in Broad Street, geen wonder dat het de naam Broad Street House draagt. Het is een nieuwbouwproject dat precies hetgeen heeft wat we associëren met de contemporaine architectuur. Het huis is eigenzinnig en heeft een gedurfd design. Deze woning maakt gebruik van een palet van natuurlijke kleuren en bestaat uit traditionele materialen (handgemaakte stenen, eikenhouten geveldelen) die er voor zorgen dat deze moderne woning past binnen de bestaande authentieke context. Het huis staat namelijk in een authentieke dorp, dat een geheel eigen sfeer en look heeft. Natuurlijk moest deze nieuwe woning daarop aangepast worden. De mensen woonachtig op het platteland van Suffolk, die niet bekend staan om hun dynamische opvattingen ten aanzien van de architectuur, zijn toch heel erg content met dit prachtige huis. Juist omdat het zo goed aansluit bij de gebouwen die al in de omgeving aanwezig zijn. Hieronder nemen we je mee op een tour door de woning, zodat jezelf de mooie looks van het pand kunt bewonderen. Kijk met ons mee en laat je inspireren!