Uniek herenhuis kreeg een volkomen nieuw leven

Hier bevinden we ons in de keuken waar we een duidelijk gedefinieerde stijl zien, dat wil zeggen: een uniek mix van modern en klassiek. Eigenlijk precies hoe het algemene woonconcept van de woning, van buiten tot binnen, ontworpen is. De keuken volgt één kijklijn naar de achterzijde, waar de grote raampartij veel natuurlijk licht binnenlaat. Er is in deze ruimte geen onderbreking van de strakke lijn, want de apparatuur en opbergruimtes zijn in de meubels geïntegreerd. De lichtsfeer en het kleurenpalet versterken elkaar en dit resulteert in een mooie heldere ruimte. We zijn helemaal weg van deze keuken, te meer vanwege het prachtige uitzicht op de tuin. Dit is de ideale ruimte om in te genieten.

