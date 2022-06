Prachtige woning met een unieke tuin

Op de eerste foto zagen we de prachtige lay-out, maar de details van de extensie zagen we nog niet goed. Nu bij daglicht zien we hoe mooi de oude woning overloopt in de nieuwe uitbreiding. Authentieke stenen lopen over in modern glas, een veilige variant trouwens die niet kapot te krijgen is. Deze balustrade zorgt voor de nodige veiligheid en waarborgt de transparantie in deze buitenruimte. We ervaren een duidelijke horizontale gerichtheid, waarop de zwarte frames langs het raam de nadruk leggen. Het geheel oogt toegankelijk en down to earth.