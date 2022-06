Betonnen huis met een mooie huiselijke look

We wandelen door het interieur en ervaren dit als fris en nieuw. Niet elke dag komen we een interieur tegen waarin beton een belangrijke rol speelt, en dat daarbij nog zo huiselijk aandoet. Natuurlijk hebben we het hier wel over gepolijst beton, vooral de vloer heeft een sterke invloed op de sfeer in de woning. Een mooie toevoeging aan de ruimte is de betonnen trap aan de linkerkant van de kamer. ´Open´ is een kernwoord in dit interieur, want vanuit dit gezichtspunt kun je over de gehele lengte van de begane grond kijken. Dit is een prachtige ruimte om in de avond te genieten van de vrije uurtjes.