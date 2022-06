Een boerderij met verrassingseffect

Vandaag laten we je een wel heel bijzondere transformatie zien: de 'Bleibe' is een tweehonderd jaar oude boerderij met veel geschiedenis en charme, dat in een klein dorp in Duitsland staat. Dankzij een zorgvuldige renovatie kon de gratie van leeftijd verzoend worden met het comfort van vandaag. Hierdoor is een bijzonder groepshuis ontstaan voor familiebijeenkomsten, workshops, repetities, conferenties, en ga zo maar door., waar plek gegeven kan worden aan maar liefst 26 personen. Ideaal voor grote groepen.

In dit Ideabook lopen we om en rond de boerderij en ontdekken we het verhaal achter de totstandkoming. Loop je mee?