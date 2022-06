Familiehuis met een prachtige uitbouw

Een extensie van je woning geeft je thuis een geheel nieuwe vibe. Woonruimte wordt vermeerderd en de lichtval is 10 keer beter. Vandaag zien we een bijzonder project waarbij zo´n extensie de hoofdrol speelt. De woning die we onder de loep nemen kreeg een volledig nieuwe achtergevel, de oude muur werd weggebroken en in de plaats daarvan kwam een glazen pui. Zo is de transparantie en de ruimtelijkheid in de woning vergroot. En wat te denken van de lichtval! Schuifdeuren maken het nu mogelijk om binnen en buiten te laten versmelten. Zo is de ambiance binnen uniek! Een uitbreiding van je woning is een vermeerdering van de waarde van het huis, dus het is altijd een goede investering. Vandaag nemen we je mee naar Engeland, gewoon om te zien hoe de Engelsen zo´n extensie aanpakken. Kijk met ons mee en doe zelf de nodige inspiratie op.