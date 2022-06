Rust en energie creëren in je slaapkamer. Zo doe je dat!

Soms kom je er gewoonweg niet aan toe om op te ruimen. Je bent druk met je werk, je gezin of andere dingen. Langzaam verandert je huis in een rommeltje. De was stapelt zich op en de ruimtes in je huis vullen zich langzaam met spullen waar je geen raad mee weet. En het is bewezen: hier worden wij niet vrolijk van. Daarom de hoogste tijd om je huis te veranderen in ruimtes vol rust, inspiratie en energie. Te beginnen met je slaapkamer! Dit is bij uitstek een plek waar je je goed moet kunnen ontspannen en dat is lastig als de stoelen verdwenen zijn onder bergen kleding, je nachtkast bezaaid ligt met stapels boeken en je struikelt over rommel op de grond.

De eerste stap is opruimen. Gooi de dingen die je niet meer gebruikt of niet meer nodig hebt weg. Geef daarna alles een plek in handige kasten, lades en manden. En met rustige kleuren, weinig spullen kom je ook al een heel eind. In dit Ideabook helpen we je een eind op weg.