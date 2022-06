Heerlijke verse groente uit je eigen kas!

Een tuinkas is vaak gemaakt van glas en metaal of hout en soms van plastic of ander kunststof materiaal. Naast het kweken van eigen groenten en fruit wordt de tuinkas voor veel meer doeleinden ingezet. Je kunt de tuinkas ook gebruiken voor het overwinteren van planten, als extra zitplek of orangerie of zelfs als slaapkamer waarbij je s'avonds onder de sterrenhemel slaapt. De tuinkas anno 2016 vinden we ook niet altijd meer in de tuin. Steeds vaker zien we de kas als geïntegreerd onderdeel van het huis waarmee je een prachtige groene sfeer kunt toevoegen aan huis. Ook zien we de kas vaak als volledig glazen ruimte aan de achterzijde van het huis als aanbouw waarmee vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht ontstaat op het groen en dit een mooie overgang vormt naar de tuin. Besluit je om de kas in de tuin te plaatsen dan kun je kiezen uit een broeikas, kweekbak of een kas op stahoogte. Een kleine kas is al verkrijgbaar voor een paar tientjes en de hele luxueuze kassen voor een paar duizend euro. Het is dus belangrijk om van te voren goed na te denken wat je precies wilt. Is de kas alleen voor de opkweek van planten en zaden en stekjes of wil je ook een gedeelte gaan gebruiken voor overwinteren, sierplanten of groenteplanten? Wil je bijvoorbeeld dat de kas van glas is en dus ook een mooie blikvanger vormt in je tuin? Hoe groot mag de kas zijn? Wil je heel veel groente kweken of zijn een paar planten voldoende? Voor rond de 250 euro heb je al een mooie muurkas op stahoogte van polycarbonaatglas. Met het kweken van je eigen groente bespaar je ook weer geld dus een deel van de kosten verdien je weer terug.