De Eeuwenoude Wijsheid van Feng-Shui Werkt ook voor Jou!

Het is fijn om thuis helemaal op te kunnen laden. Maar, soms is het interieur zo ingedeeld dat er een sfeer hangt die niet helemaal helpt bij het ontspannen. Duizenden jaren geleden hebben de oude Chinezen met hun kennis van de menselijke psyche een systeem gemaakt waarbij praktische kennis vermengd werd met geloof in bovennatuurlijke zaken. Deze filosofie noemen we Feng Shui, wat zoveel betekent als 'wind en water', en gaat er vanuit dat er negatieve invloeden in een omgeving kunnen zijn die we kunnen elimineren en veranderen in positieve. Een goede relatie tussen de mens en zijn omgeving staat in deze filosofie centraal. De kracht QI (Ky) is de focus van Feng Shui, dit is de levensenergie, deze moet volgens Feng Shui stromen wil een mens gezond en gelukkig zijn. Een goed gekozen interieurdesign, volgens de principes van Feng Shui, zou dit laatste mogelijk moeten maken.

Tegenwoordig zouden we het QI kunnen zien als ons gevoel bij een bepaald interieur. Een centrale vraag daarbij is bijvoorbeeld of iemand zich thuis lekker voelt of niet. In dit artikel nemen we wat ideeën van de Feng Shui door die zorgen voor een interieur waarin je je goed voelt.