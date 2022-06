Gave kleurencombinaties: Muur en Meubels!

Paars is wat je noemt een echte trendkleur. Veel mensen houden van deze tint vanwege de zachte en ook vrolijke uitstraling in het interieur. In veel Scandinavische interieur zien we deze terug. In dit voorbeeld zorgt de muurkleur voor een huiselijke twist en past zeer goed bij de meubels en de houtvloer met een natuurlijke look. Dit interieur is op en top Scandinavisch: lekker licht met een warme uitstraling. Een ideaal interieur om extra vrolijk te maken met veel planten. De grootste sfeermaker in deze ruimte is de houtkachel. Dit nieuwe interieur maakt deel uit van een renovatieproject waarbij deze woning uit de jaren ’50 een nieuwe look gekregen heeft. We sluiten dit artikel met dit laatste voorbeeld. Hopelijk ben je net zo geïnspireerd en enthousiast als wij. Dit huis mag je niet missen.