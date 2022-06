12 kleine zwembaden voor je tuin

Als we denken aan een zwembad, dan stellen we ons ook die grote tuin voor, waar dit bad moet komen, maar het is helemaal niet nodig om zoveel ruimte achter je huis te hebben te hebben om te kunnen genieten van een zwembad. In dit artikel gaan we je 12 kleine zwembaden laten zien die passen in een kleine tuin of binnenplaats. Kleine zwembaden voor je tuin realiseer je eenvoudig met behulp van deze ideeën en een stel handige handen, die van jezelf of van een expert! Het is zo fijn om te ontspannen in een zwembad. Kijk snel met ons mee naar de voorbeelden!