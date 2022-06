De gang: inspiratie voor kleur

Wat we hier in de lobby zien, is nog een sterk staaltje functionele kunst. Het drukken van grote fotoprints is inmiddels voor iedereen bereikbaar, en mocht je niet de beschikking hebben over een eigen foto dan is er volop voorgedrukt fotobehang te verkrijgen. Fotobehang is een mooie manier om je gang volledig naar eigen gevoel in te kleuren. De foto geeft zowel persoonlijkheid als kleur aan je gang en is makkelijk te bevestigen. Let natuurlijk wel goed op de afmetingen, het zou zo zonde zijn als je er een essentieel stuk af moet halen omdat er in jouw kleurrijke gang precies een hoekje zit.