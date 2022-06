Witte meubels, 10 inspirerende voorbeelden

Van het subtiele wit van de losse meubels gaan we naar een ruimte waarin gekozen is voor voornamelijk witte meubels. We bezoeken hier een ruim opgezette zitkamer in een modern landhuis. Minstens zo ruim als de woonkamer is het zicht op het groen. Voor de witte meubels is hier waarschijnlijk gekozen opdat onze blik vooral naar buiten getrokken wordt. De witte bank en witte salontafeltjes zijn zowel in kleur als in vorm een mooie match. Bovendien is het mooi om te zien dat de stijl het comfort hier niet overtroefd, de bank lijkt ons namelijk een hele prettige. Omdat ten slotte in deze witte woonkamer gekozen is voor een minimalistische stijl is de afwezigheid van verdere details of accenten, tenzij we daartoe de kattenkrabpaal rekenen, goed te verklaren.