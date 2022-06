Dit heb je altijd al willen weten: geheimen van interieurdesigners onthuld!

Als kleuren, vormentaal, afwerking en materialen eenmaal gekozen zijn, zullen deze nog hun plek in de ruimte moeten vinden. Uiteraard kan dit in de vorm van meubilair niet ontbreken. Ook hierbij wordt in kleinere combinaties binnen het geheel gedacht. Zo scheppen interieurdesigners vaak de illusie van eilanden. Een opstelling van meubels die een bepaalde functie beogen, zoals een leeshoek in de woonkamer voorzien van stoel, lamp, bijzettafel en schappen aan de wand. Of eetkamer, lounge en nog een kleine speelruimte voor de kinderen in dat knusse hoekje met schuine wanden. Een handig middel om eilanden te creëren is een vloerkleed. Deze bakent als vanzelf de ruimte af. Maar ook lijnen van wandkasten, behang of verfpatronen op de wand kunnen hier aan bijdragen. Voer een kleur of materiaal in een eiland door en laat deze in een ander eiland terugkomen als accent. Zo vormen deze alsnog een geheel, maar is eveneens contrast zichtbaar. Zoals de lichtblauwe theepot en eetkamerstoelen hier doen. Naast eilanden zijn groeperingen van meubels en styling een belangrijke tool voor interieurdesigners. Vazen, kaarsen, kunstwerken en andere accessoires vormen samen een waar stilleven. Varieer daarbij vooral in hoogte, vorm en formaat voor een fijn resultaat. Los verspreid over de ruimte zouden deze accessoires juist rommelig kunnen ogen. Ook het meubilair kan als gecollectioneerde groep worden beschouwd. Kies voor een groot statement, bijvoorbeeld de bank, en vul deze aan met een opstelling van kleine bijzettafels. Speelser dan slechts een vaste salontafel. Of ga voor een palet van vloerkleden, in lagen over elkaar gelegd.