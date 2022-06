Verf ideeën om door te rollen naar je eigen muur

De eerder genoemde schoolbordverf speelt ook in dit beeld een rol, maar niet de verrassende, toonaangevende. Die rol is weggelegd voor de helderblauwe lambrisering. Eigenlijk is het met name de optische illusie van een lambrisering die tegenwoordig vaak middels verf gewekt wordt. Een manier om de bestaande belijning van de architectuur te benadrukken. Evenals het accent te leggen op het meubilair op dezelfde hoogte. In dit geval dus de lange eettafel. De toevoeging van randen of lijsten laat dit verfidee naadloos aansluiten bij de hernieuwde klassieke trend. Maar enkel een strak geverfd kleurvlak volstaat ook. Zeker wanneer een frisse, eigentijdse look gewenst is. Overigens kan een subtiele rand in de vorm van een doorgetrokken, smalle streep met verf worden aangebracht. Kies voor een subtiele nuance van de optische lambrisering voor een zacht verlopend effect. Of laat juist de smalle lijn de hoofdrol spelen in een afwijkende, felle tint en voorzie de rest van de wand van warme neutralen.