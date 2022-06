Aanschuiven maar: tafelen in vele vormen

Eten uit de muur was nog nooit zo stijlvol. Daarmee refereren we dan ook niet aan de typische Hollandse snacks, maar wel aan deze verfijnde eettafel. Subtiel uitgevoerd zonder poten, met alleen een mooi tafelblad, gaat deze eenvoudig op in het houten lijnenspel van de kastenwand. Al even subtiel is de lichtbron in de vorm van een peertje met koperen buis. Deze kan eveneens snel worden weggewerkt door de tafel op te klappen. De uitklapbare tafel is de ideale uitkomst voor de studio of het kleine stadsappartement dat een à twee bewoners telt. Compacter dan deze variant wordt het niet. Nog meer ruimte besparen? Kies dan voor stapelbare stoelen of krukjes om op te zitten. Of de welbekende klapstoel uiteraard. Tegenwoordig zijn er ook fraaie wandsystemen verkrijgbaar waartegen tafels en stoelen kunnen worden opgehangen.