Ecologisch huis met een futuristische look

Vandaag nemen we je mee naar de gemeente Bertrange in Luxemburg, daar vonden we een project dat echt tot de verbeelding spreekt. Het gaat om een huis dat ecologisch is en daarbij een bijzonder futuristische uitstraling heeft. Qua design doet het denken aan een ruimteschip. Natuurlijk is dit een erfenis van de space age architectuur en design van de jaren vijftig en zestig, maar toch laat deze woning ook een eigentijdse twist zien die ons kan bekoren. Het is een milieuvriendelijke woning met waarin een meeslepende stijl wordt gecombineerd met een overtuigende huiselijkheid, waardoor de sfeer altijd optimaal is. Echt een huis waarin je graag wilt wonen.

Daarbij gaat hier om een speciaal soort huis, namelijk een passiefhuis, waarmee we een woning bedoelen die niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruikt voor de verwarming van de verschillende kamers. Daarbij is het een woning die geen actieve (fossiele) energie verbruikt. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch is dit alles realiteit. Dit laatste is mogelijk omdat het passieve huis beschikt over een uitstekende thermische isolatie. Met behulp van het zonlicht en de warme van de personen in het huis worden de ruimtes verwarmd. We gaan samen binnen rondkijken!

We nemen je hieronder mee op een tour door de woning, zodat jezelf ook de nodige inspiratie op kunt doen. Ben je er klaar voor? Kijk dan snel met ons mee en be creative!