Voor & Na: van stal naar woonkeuken

In deze ruimte wil iedereen toch wel genieten van een ontbijt of een lekker diner? Het is zo’n heldere ruimte dat je er direct ontspant. Dat laatste is erg belangrijk als je net wakker bent, zeker als je een ochtendhumeur hebt. Hoewel we betwijfelen of je überhaupt met het verkeerde been uit bed kunt stappen als je weet dat je hier heen gaat om te ontbijten. Het design in deze open keuken annex eetkamer laat een vloeiende beweging zien waardoor de hele kamer perfect op elkaar aansluit, deze ruimte is echt een geheel. Van de afzuigkap naar de koperkleurige lampen boven de riante eettafel tot de raampartij die je een panoramisch uitzicht geeft, alles zorgt voor die mooie feel waar we van houden. Check ook deze mooie keukens!