Familiehuis met een eigenzinnig karakter

Van de buitenkant ziet de woning er uit als een typisch vissershuis. Het is gebouwd met natuurlijke materialen, daarbij wordt het design gekenmerkt door mooie strakke lijnen. De samenstelling van de gevel spreekt tot de verbeelding, juist vanwege de mooi mix tussen het wit en de houttinten. We hebben het hier over een woning van 150 vierkante meter. Het is een prefab woning, dat betekent dat het huis als een puzzel op locatie in elkaar gezet wordt. De onderdelen van het woning zijn dus al in de fabriek gemaakt. Zo is je woning snel klaar en heb je veel creatieve vrijheid. Je wensen kunnen eenvoudig in het ontwerp worden meegenomen. We lopen even naar binnen!