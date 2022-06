Oude schuur werd unieke woning

In een oogwenk is de oude schuur veranderd in een uiterst comfortabel verblijf. Deze nieuwe look heeft nauwelijks nog iets vandoen met de oude staat waarin de ruimte zich bevond. De geschilderde muren en witte structuur geven deze ruimte zijn unieke ambiance, waaruit de oude tijd nog spreekt. Het interieur heeft een vriendelijke sfeer die vervuld is van een huiselijke warmte. Geen wonder dat de bewoners zich in deze kamer helemaal happy voelen! Let ook even op de bijzondere trap, die licht als een donker eiland in een zee van wit. Gewoon prachtig en inspirerend!