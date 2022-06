Hypermoderne woning in het bos

Het huis staat op een bescheiden manier in de bosrijke omgeving. Het is bijna alsof de woning een natuurlijke aanvulling is op de omgeving. Natuurlijk hebben we hier wel met de bouwkunst te maken, maar deze is zo subtiel dat de woning in deze setting gewoon klopt. De geometrische structuur is gevormt in het uitgestrekte glas, dit wordt vervolgens omlijst door de mooie houten geveldelen. Deze woning spreekt een moderne ontwerptaal, waarin modern (glas) en hout (traditioneel) een geheel eigen plek hebben.