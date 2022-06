Genieten van een riante droombungalow

Als je van rechts naar links kijkt, dan kun je een heerlijke volgorde van activiteiten zien. Eerst koken, vervolgens aan tafel lekker eten en tot slot in de woonkamer lekker ontspannen. Ook als het mooie weer je hier een keer in de steek laat, dan is het absoluut geen straf om binnen te moeten blijven. Had jij zo’n modern interieur als dit eigenlijk verwacht? Het mooie is dat er door de robuuste en stoere materialen een klein industrieel sausje over het geheel gegoten is. Schitterend om te zien!