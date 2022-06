Verwacht je logees? 6 creatieve slaapmogelijkheden voor gasten!

Ja, ze bestaan echt: hippe fauteuils die in een handomdraai om te toveren zijn tot een handig eenpersoonsbed! Vooral heel handig wanneer je echt een heel klein appartementje hebt of op kamers woont. Deze fauteuil neemt namelijk nauwelijks ruimte in beslag en kun je overal neerzetten, ook in een kleine woon- of slaapkamer. Bovendien zijn deze handige slaapfauteuils ook nog eens een echt budgetoptie: ze zijn al verkrijgbaar voor een paar tientjes. Meestal zijn ze voorzien van een afneembare hoes die ook in de wasmachine te wassen is. Hierdoor is een dergelijke slaapstoel goed schoon te houden. Wil je er wat meer geld voor uittrekken? Voor wat meer geld heb je een slaapfauteuil die, wanneer je geen logees hebt, een echte eyecatcher in jouw woonkamer is! Na gebruik is de stoel namelijk gemakkelijk weer in te schuiven en ziet niemand dat hij ook over een slaapfunctie beschikt. Ze zijn te koop in alle soorten en maten, in allerhande hippe dessins en kleuren en in meerdere bekledingskwaliteiten. Zorg ervoor dat jouw slaapfauteuil is uitgerust met een goed hoofdkussen dat voldoende ondersteuning biedt.